القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 07:06 م

فصل التيار الكهربائي عن 12 منطقة في أسيوط

فصل التيار الكهربائي
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2127483

أعلنت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بأسيوط انقطاع الكهرباء الأسبوع المقبل لمدة 5 أيام بدًءا من السبت وحتى الخميس ولفترة تتجاوز الـ9 ساعات بـ12 منطقة بنواحي المركز لإجراء أعمال الصيانة.

وكانت رئاسة المدينة تحت إشراف نائب رئيس المدينة والقائم بأعمالها تلقت إشارة من مدير عام ديوان المجلس وهندسة الكهرباء تفيد بفصل التيار الكهربي من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة عصرا ولمدة 9 ساعات كاملة من السبت للخميس.

وأوضحت الإشارة أنه سيتم فصل التيار الكهربي عن (العتامنة غرب بني عدي البحرية مطحن بوادي، بني عدي الوسطى، عزبة شكشك، وعليو ومنطقة المستشفى، وعزبة الدرنكي ومحركة، والبهايجة، مصنع المياه، ومنطقة النزلة) وعلى المواطنين اتخاذ اللازم.

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