لأول مرة.. مصر تستضيف «البينالي الدولي الرابع للترميم المعماري»

تنظم المؤسسة الثقافية المصرية الإيطالية «ANPIEMED» بالإسكندرية، بالتعاون مع المركز الدولي لتوثيق والحفاظ على التراث «CICOP» البينالي الدولي الرابع للترميم المعماري والحضري BRAU4، في الفترة من 15 إبريل وحتى 30 من الشهر ذاته، وتستضيفه مصر لأول مرة وتشارك في فاعلياته عدة جامعات حكومية وخاصة، وجمعيات أهلية وجهاز التنسيق الحضاري.



كما يحظى البينالي برعاية جهات دولية، هي (مكتب اليونسكو (UNSCO) – روما، والمجلس الدولي للمتاحف ((ICOMOS – روما، ووزارة الخارجية الإيطالية) بالاضافة إلى الرعاية المصرية محافظة الإسكندرية ووزارة الثقافة.



وتنظم المؤسسة، مجموعة من الفاعليات الثقافية والفنية عن التراث السكندرى وكلها مفتوحة للجمهور بالتعاون مع العديد من الجهات، تضم ندوات، وملتقيات، وعروض فنية من خلالها يتم استعادة الصورة الكلاسكية للمدينة زمن العشرينات والثلاثينات.



ويتم افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي (التراث الثقافي المختفي تحت البحر، تحت الأرض بين المباني) ويعقد لأول مرة في مصر بمتحف الفنون الجميلة، بالقاعة الرئيسة، بحضور محافظ الإسكندرية ونخبة من الشخصيات الدبلوماسية والعلمية.