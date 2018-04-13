جولة تفقدية لمحافظ أسيوط لمتابعة تطوير بعض المناطق (صور)

أجرى المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط جولة تفقدية عقب صلاة ظهر الجمعة لعدد من المناطق بمركزي أسيوط والفتح ومدينة أسيوط في إطار المتابعة الدورية لبعض الملفات وتنشيطها ومتابعة رفع إشغالات ونظافة عامة وتطوير ببعض المناطق، رافقه خلال الجولة بعض أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية المسئولة عن كل منطقة ومسئولي شرطة المرور والمرافق ومسئولي المتابعة الميدانية.



بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رد الشيء لأصله الجاري تنفيذها بقرية منقباد، حيث تفقد برفقة البدري أبو ضيف عضو مجلس النواب ونبيل الطيبي رئيس مركز أسيوط ويمن محروس رئيس حي شرق، أعمال تمهيد طريق منقباد الخلفي بجوار مصنع السماد، الذي تم فرش تربة زلطية به تمهيدا لرصفه بتكلفة 12 مليون جنيه.



وقال المحافظ إنه سيتم رصف هذا الطريق الذي تم حفره لمرور شبكات المياه والتي تغذي قرى مركز أسيوط من محطة الوليدية الجديدة، مشددا على سرعة الانتهاء من رصف الطريق ورد الشيء لأصله وفقا للخطة الزمنية الموضوعة كما أمر بتطهير الترعة ورفع نواتج التطهير أولا بأول وتوسعة الطريق وضبط مناسيبه وانشاء سور على الترعة بجوار كوبرى منقباد لحماية المارة.



وقال نبيل الطيبي رئيس مركز أسيوط أنه تم فرش تربة زلطية بداية من كوبري صليبة العدر حتى الطريق المؤدي إلى قرى العدر وبهيج بطول 5.5 كم وجاري رصفه خلال أسبوعين بعدها سيتم رصف باقي الطريق من الجهة الأخرى حتى مدخل محطة الوليدية الجديدة.



كما تفقد محافظ أسيوط يرافقه عبد الرؤوف النمر نائب رئيس حي غرب مدينة أسيوط والقائم بأعمال رئيس الحي منطقة عرب المدابغ وأمر برفع الإشغالات والأكشاك والعرز المخالفة في مدخل المنطقة وتكليف شركة المياه والصرف الصحي بإنشاء سور حول عملية المياه الموجودة بمدخل عرب المدابغ.



كما طالب مسئولو المرور برفع السيارات والمقطورات الواقفة على جانبي الطريق وعدم السماح لسيارات النقل الثقيل بالوقوف في مدخل المنطقة مما يؤدي إلى حدوث اختناقات مرورية.



وتفقد المحافظ مقر الحملة الميكانيكية لفرقة الأنقاذ السريع بمنطقة عرب المدابغ وأطلع على حالة عدد من السيارات خاصة سيارات الكنس الآلي ووجه بعمل تقرير فني تفصيلي عن عدد السيارات المعطلة لإجراء الصيانة اللازمة لها وطالب بعمل حصر لقطع الغيار ومراجعة خطوط السير والمأموريات وأوامر الشغل وأمر بتشغيل سيارات الكنس الآلي واستغلالها للصالح العام وعمل جدول بتشغيلها في الشوارع حيث يوجد العديد من الشوارع في أسيوط تحتاج لهذه السيارات لتنظيفها.



بعدها توجه المهندس ياسر الدسوقي لمنطقة الوليدية حيث تفقد أعمال تنفيذ خط الانحدار لمحطة صرف صحي الوليدية وكان في استقباله محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب والمهندس محسن الحسيني رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس عاطف المهدي المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة ومهندسي الشركة المنفذة.



وقال الدسوقي أنه تم تنفيذ هذا الخط بديلًا عن الخط القديم الذي حدث به هبوط نتيجة زيادة التصرفات عليه حيث تم إعادة التصميم والتنفيذ للخط بطريقة الدفع النفقي ليصبح 1200مم بدلا من 900مم وبطول 150 متر وبتكلفة تصل إلى 5 مليون جنيه ليستوعب زيادة التصرفات القادمة للمحطة من مناطق منقباد والوليدية وتقسيم الحقوقين وعزبة السجن وسيتم الانتهاء منه في نهاية مايو المقبل وتم الاتفاق مع الشركة المنفذة لضعط العمل ومحاولة الانتهاء منه في منتصف مايو قبل شهر رمضان.



وتحاور المحافظ مع المواطنين الذي اشتكوا من كثرة الباعة الجائلين بالمنطقة وافتراشهم للشوارع مما يتسبب في اعاقة المارة والسيارات وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته لرئيس الحي بإزالة جميع إشغالات الباعة الجائلين واختيار أحد الأماكن أو الشوارع المتسعة بالمنطقة لعمل باكيات بها وإنشاء سوق لنقل الباعة الجائلين المجودين بالمنطقة إليه.



كما تفقد المحافظ يرافقه نبيلة محمود رئيس مركز الفتح والعميد أحمد التوني مدير إدارة المرور والعقيد أحمد عيد رئيس مباحث المرور منطقة مداخل ومخارج كوبري قناطر أسيوط الجديدة لتخطيط وضبط المحاور والاتجاهات المرورية بالمنطقة حيث يجرى انشاء ميدان لمدخل الكوبرى من ناحية مركز الفتح وعمل جزيرة وسطى للفصل بين الاتجاهين وأمر المحافظ باستكمال عمل نيوجرسي على حافة الترعة لحماية المارة وتكليف الري بتطهير الترعة أولا بأول ورفع نواتج التطهير وتدبيش بداية الترعة بجوار كوبري العصارة لأعمال الحماية فضلا عن إزالة أي إشغالات بالطريق السريع وتوسعته واستبدال البلدورات التالفة وطلائها كما وجه بتحديد اتجاه المرور بكوبري العصارة اتجاه واحد للداخل إلى القرية والخروج يكون من الكوبرى الأخر الواقع أمام قوات الأمن حتى لا يحدث اختناقات مرورية بمدخل كوبري قناطر أسيوط الجديدة.