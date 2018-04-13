«أوقاف الدقهلية» تنظم احتفالًا بليلة الإسراء والمعراج (صور)

نظمت مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية، منذ قليل، احتفالا بليلة الإسراء والمعراج داخل مسجد النصر بمدينة المنصورة.



شهد الاحتفال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، ومساعد مدير أمن الدقهلية نائبا عن مدير الأمن، اللواء محمد حجي، والسكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اللواء فايز شلتوت، ووكيل وزارة الأوقاف، الشيخ طه زيادة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ولفيف من الأجهزة الأمنية والتنفيذية.



وشدد وكيل أوقاف الدقهلية على بذل الجهود في العمل من أجل الارتقاء بالوطن والحفاظ على تراب مصر تحت القيادة الرشيدة، والتقى المحافظ مواطنى المنصورة، وحرص أبناء الدقهلية على مصافحة المحافظ ومناقشة بعض المشكلات.