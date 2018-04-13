سلطان: الإسكندرية بها مقومات سياحية قوية

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لها تأثير قوي على الجميع فهي مدينة متفردة على المستويين العالمي والدولي، وبها مقومات سياحية قوية، مشيرًا إلى أنها تضم جميع أنواع السياحة الشاطئية والتاريخية والأثارية وبها العديد من المعالم والمتاحف المتنوعة.



وأضاف سلطان: «تعمل أجهزة المحافظة على دعم سياحة المؤتمرات ودعم السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات الطبية وجعل الإسكندرية مركزا متميزا للسياحة العلاجية».



جاء ذلك خلال فاعليات الملتقى العربي العاشر للإعلام السياحي بمشاركة ١٥ دولة عربية، والذي يقام تحت رعاية وزارة السياحة ومحافظة الإسكندرية.



وتابع المحافظ: «نواجه بعض التحديات في مجال السياحة ومنها الازدحام المروري، إذ تعد الإسكندرية مقصدا لجميع أنواع السياحة الداخلية والخارجية»، مشددا على إيجاد أفكار غير تقليدية لتنمية المجال السياحي، ووضع آليات عملية لتنفيذ تلك الأفكار.



وأكد المحافظ حرصه على الاستثمار السياحي ودراسة فرص تنميته وتطويره، مشيرا إلى أنه تم عقد مؤتمر سياحي خلال شهر مارس تحت عنوان «السياحة المشكلة والحل» بهدف وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون في مصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب سياحية كبيرة.