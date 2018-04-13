السيسي: نتطلع إلى تعزيز التعاون مع دول «فيشجراد»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطلعه لاستمرار التنسيق مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان؛ لدفع التعاون المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ودول تجمع (فيشجراد).



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع رئيس وزراء المجر، اليوم، حيث تقدم الرئيس بالتهنئة لأوربان بمناسبة فوزه فى الانتخابات البرلمانية التي عقدت مؤخرًا، معربًا عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة بالمجر، وما تشهده من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة.



وأعرب رئيس الوزراء المجري عن شكره للرئيس السيسي، موجها التهنئة له بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين.



كما أكد رئيس الوزراء المجري حرص بلاده ودول تجمع (فيشجراد) - الذي يضم دول (المجر وبولندا وسلوفاكيا والتشيك) - على استمرار العمل على تطوير علاقاتها مع مصر ودفعها إلى آفاق أرحب.