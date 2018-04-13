القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الثقافة
الجمعة 13/أبريل/2018 - 06:33 م

«دعوة للحب» في معرض الفنانة أميرة عبدالعزيز

أميرة عبد العزيز
أميرة عبد العزيز
حاتم السروي
dostor.org/2127458

افتتح بأتيليه القاهرة معرض للفنانة التشكيلية أميرة محمد عبدالعزيز، بعنوان "الحب صانع النفوس"، ويحتوي على عدد كبير من اللوحات، بأحجام كبيرة وخامات مختلفة، وأظهرت الفنانة قدرتها على استخدام مفردات طبيعية، كالحصان العربي والعيون، في تجسيد حالة الحب التي تقترب من التصوف.

وقالت الفنانة، في بيان لها، إنها تهدي معرضها لروح أمها وأبيها؛ لما لهما من فضل عليها.

يشار إلى أن الفنانة أميرة عبدالعزيز، عضو فى أكثر من جهة فهى باحثة فى كلية الفنون الجميلة لنيل درجة الماجيستير فى فن الجرافيك، كما هى عضو عامل فى نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو أتيليه القاهرة كما هى عضو جمعية فنانى الغورى، وشاركت من قبل فى معارض جماعية بأتيليه القاهرة ودار الأوبرا المصرية وقاعة الأهرام للفنون، كما شاركت فى عمل ورش فنية لصالح الجمعيات المعنية بالطفولة ولها عدد من المقتنيات داخل مصر وخارجها لدى الأفراد والمؤسسات.

وتعد الفنانة أميرة من مصممي أغلفة الكتب؛ فقد صممت أغلفة "الخيال اليوتوبى"، "أنت مختصر النساء"، "ديوان شعر كنزى" الإنجليزية.

«دعوة للحب» في معرض الفنانة أميرة عبدالعزيز
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