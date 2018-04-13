القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 06:31 م

فركشة ع المفتاح.. حكايات شباب مصري تضرّر من تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي

فركشة ع المفتاح..
إسلام الشرنوبي
dostor.org/2127457

حلم الزواج لمع في عيون الكثير من الشباب المصري الذي تجدد أمله في الحصول على شقة مناسبة عندما تم الإعلان عن طرح وحدات سكنية مدعمة لهم، وبالفعل اقبل عدد كبير منهم على التقديم وانتظروا الحصول على شقتهم في المدة التي حددتها الدولة وهي عام واحد، إلا أنهم لم يحصلوا عليها وتضاعفت مدة العام إلى عامين وبقي الوضع على ما هو عليه.

سدّدوا الأقساط والمصروفات والمقدم المقدّر تقريبا بـ 25 ألف جنيه، وبدؤوا يتعرضون لمشاكل في طريقهم بسبب تأخّر التسليم.. "الدستور" ترصد حكايات الشباب والأضرار التي لحقت بهم بسبب تأخير تسليم شقق الإسكان الاجتماعي، وأسباب ذلك التأخير.


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فركشة ع المفتاح

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