فركشة ع المفتاح.. حكايات شباب مصري تضرّر من تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي

حلم الزواج لمع في عيون الكثير من الشباب المصري الذي تجدد أمله في الحصول على شقة مناسبة عندما تم الإعلان عن طرح وحدات سكنية مدعمة لهم، وبالفعل اقبل عدد كبير منهم على التقديم وانتظروا الحصول على شقتهم في المدة التي حددتها الدولة وهي عام واحد، إلا أنهم لم يحصلوا عليها وتضاعفت مدة العام إلى عامين وبقي الوضع على ما هو عليه.



سدّدوا الأقساط والمصروفات والمقدم المقدّر تقريبا بـ 25 ألف جنيه، وبدؤوا يتعرضون لمشاكل في طريقهم بسبب تأخّر التسليم.. "الدستور" ترصد حكايات الشباب والأضرار التي لحقت بهم بسبب تأخير تسليم شقق الإسكان الاجتماعي، وأسباب ذلك التأخير.





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