كواليس تغيير اسم «قصور الثقافة» إلى الهيئة العامة للثقافة الجماهيرية

حصلت «الدستور» على نص محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي عُقد بمكتب الدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تمام الساعة الخامسة مساء الأربعاء 28 مارس الماضي.



حضر الاجتماع كل من الدكتور فوزي فهمي أحمد رئيس أكاديمية الفنون سابقًا، ولمياء محمد حافظ خليل رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقييم الإقليمي بوزارة التنمية المحلية، ومحمود مرزا وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور خالد حامد سعد رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية لوزير الأوقاف، وطارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، والدكتورة غادة جُبارة عميد المعهد العالي للسينما سابقًا، وصلاح عبود رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وسعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وعزة فؤاد علي أبو زيد المستشار الإعلامي بالهيئة العامة للاستعلامات.



واعتذر عن الحضور كل من المستشار الدكتور محمد ماجد محمود - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس فتوى الثقافة والإعلام والسياحة والقوى العاملة، والدكتورعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومساعد وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وقام بأعمال الأمانة العامة لمجلس الإدارة محمد فريد رزق أمين عام مجلس الإدارة، حيث ناقش الاجتماع المصادقة على مـحضر مجلس الإدارة رقم "275" بتاريخ 31 من يناير الماضي، والمعتمد من الدكتورة وزير الثقافة في 28 من فبراير الماضي، وهو الاجتماع قبل الأخير للمجلس أما بخصوص محضر الجلسة رقم "276" المنعقدة في 28 من فبراير الماضي، والتي كان من بين موضوعاتها موافقة المجلس على تغيير اسم الهيئة من الهيئة العامة لقصور الثقافة ليكون "الهيئة العامة للثقافة الجماهيرية".



فيما أكد "عواض" للأعضاء، أن الموضوع يسير في طريقه الرسمي برعاية ومساندة كاملة من وزيرة الثقافة.