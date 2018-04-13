القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 06:15 م

البابا فرنسيس منددًا بالرشوة: لا يمكن حل الأمور بالمال

البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
مونيكا جرجس
dostor.org/2127449

ندد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بظاهرة الرشوة، قائلا إنه لا يمكن حل الأمور بالمال.

وفي عظته أثناء قداس الصباح في محل إقامته بالفاتيكان (دوموس سانتا مارتا)، ذكّر البابا بأن «أمور الدنيا لا يمكن تنظيمها بالمال»، مشيرًا الى أن «بعض الكهنة أرادوا أن يكونوا زعماء، فقاموا بترتيب كل شيء بحفنة من المال»، مبينًا أن «المسيح نفسه في الواقع يقول إنه لا يمكن لأحد أن يخدم سيدين»، فـ«إما الله أو المال».

وتأمَّل البابا بـ«معنى الشهادة المسيحية»، قائلًا إنها «أمر مثير للإزعاج، لا تبيع الحقيقة أبدًا، كما يشهد على ذلك العديد من المسيحيين الذين قُتلوا واضطهدوا، اليوم أكثر من القرون الأولى»، أما «التنازلات فهي تجعل المسيحيين سطحيين».

وخلص البابا إلى القول: «لنفكر بالمسيحيين المضطهدين في أفريقيا، الشرق الأوسط، في السجن، يتعرضون للذبح، والشنق لأنهم يحملون اسم يسوع»، إنها «شهادة حتى النهاية».

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