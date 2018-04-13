عاجل.. استشهاد نقيب شرطة فى أسوان

استشهد نقيب شرطة عبدالرحمن الصيرفي، بمديرية أمن أسوان، اليوم، في تبادل لإطلاق الرصاص مع تجار مخدرات وأسلحة بمركز كوم أمبو.



كانت قوة من مديرية أمن أسوان داهمت أحد أوكار تجار المخدرات والأسلحة في قرية فطيرة بمركز كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، إلا أنه حين تقدم القوة لتنفيذ أمر ضبط بحق بعض المطلوبين بادر الجناة القوة بوابل من الأعيرة النارية، نتج عن إصابة النقيب عبدالرحمن الصيرفي، الذي توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته.



وتكثف الأجهزة الأمنية وجودها بمحيط موقع المداهمة لضبط الجناة.