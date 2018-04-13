القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 06:10 م

مطار القاهرة يستعد للموسم الصيفي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود السعدى
dostor.org/2127445

استعدت سلطات مطار القاهرة الدولي، لبدء الموسم الصيفي، إذ تم التنبيه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بمواعيد العمل بجميع الأبنية التابعة للمطار.

وصرح مصدر مسؤول بمطار القاهرة بأن الموسم الصيفى سيبدأ بحلول عمرة شهر رمضان، ما سيزيد الكثافة الجوية والركابية بجميع مباني المطار الثلاثة، لافتا إلى الإعداد والتجهيز للموسم.

وأضاف المصدر لـ«الدستور» أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية وشركتي «مصر للطيران» و«ميناء القاهرة الجوي»، إضافة إلى شركات الطيران الخاصة والأجنبية والعربية والخليجية، والتنبيه على ضرورة الالتزام بجداول التشغيل المقرر لرحلاتهم الجوية سواء في مرحلتي الوصول أو المغادرة، منعا لتكدس الركاب داخل صالات السفر والوصول.

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