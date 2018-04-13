كواليس أزمة اغتصاب 18 سيدة في «أكاديمية نوبل» .. واستقالة الأمين العام

دخلت الأكاديمية السويدية التي تمنح جائزة نوبل للآداب، في أزمة اليوم، بعد أن استقال اثنان من أعضائها، بما في ذلك رئيسها سارة دانيوس، وسط أزمة متنامية بشأن صلات مع رجل بارز متهم بالاعتداء الجنسي.



وأعلنت الأمين العام الدائم للأكاديمية سارة دانيوس عن تنحيها عن منصبها بسبب انتقادات وجهت لمعالجة المؤسسة، التي تختار الفائز بجائزة نوبل في الآداب، للتحقيق في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد رجل متزوج من أحد أعضائها.



وحققت الأكاديمية في هذه المسألة منذ نوفمبر، عندما ذكرت صحيفة «Dagens Nyheter» السويدية أن ما لا يقل عن 18 امرأة اتهمن جان كلود أرنولت، وهو شخصية ثقافية رئيسية، بالاعتداء الجنسي عليهن.



ووفقا لنيويورك تايمز فإن «أرنو» اتهم بإساءة معاملة النساء في النادي وفي ممتلكات أكاديمية في ستوكهولم وباريس على مدى 20 عاما، وذكرت أيضًا أن «أرنو» سرب معلومات عن الفائز بالجائزة سبع مرات منذ عام 1996، وقد نفى هذه المزاعم.



وفي أعقاب هذه المزاعم، قامت السيدة «دانيوس»، 56 سنة، بقطع علاقات الأكاديمية مع «أرنو» ووظفت مكتب محاماة لإجراء تحقيق في علاقاته مع النادي الخاص، ووجدت شركة المحاماة بعض المخالفات المالية، وأوصت بأن تقدم الأكاديمية تقريرا للشرطة، لكن الأكاديمية لم تتخذ أي إجراء، وبعد مزاعم التحرش الأخيرة في الأكاديمية واستقالة 3 أعضاء بسبب مزاعم التحرش، تم وصف سارة بالقيادية الضعيفة، وبعد الفضيحة التي حدثت مساء الخميس، تنحت الأمين العام الدائم للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم التي تمنح جائزة نوبل، بسبب انتقادات وجهت لمعالجة المؤسسة، التي تختار الفائز بجائزة نوبل في الآداب، للتحقيق في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد رجل متزوج من أحد أعضائها.



ومما يعقد الأمور، لا يوجد حكم يقضي باستقالة 18 من أعضاء الأكاديمية بشكل رسمي، كما يتم انتخاب الأعضاء من حيث الحياة، وإذا اختاروا التوقف عن المشاركة في أنشطة الأكاديمية يبقى مقعدهم فارغًا حتى الموت، وبعد إعلان تنحيها أعلنت الأكاديمية أن زوجة الرجل قررت هي الأخرى ترك منصبها في مجلس الأكاديمية.



وقالت الأكاديمية في بيان إن كاترينا فروستنسون، زوجة الرجل الذي وردت مزاعم بحقه، قررت ترك منصبها "على أمل نجاة الأكاديمية السويدية كمؤسسة".