«أبو شقة»: لا ينكر جميل «البدوي» في الوفد إلا حاقد

وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، التحية للحضور في احتفالية تكريم الدكتور السيد البدوي الرئيس السابق للحزب والتي أقامها الأول في منزله.



وقال «أبو شقة» إن تكريم «البدوي» يأتي تقديرا لما قدمه خلال الثماني سنوات الماضية ولا ينكر جميله إلا حاقد أو ناقد.



ووجه الرئيس الجديد لحزب الوفد، التحية للمشاركين في انتخابات الحزب الأخيرة التي انتهت بفوزه، مثمنا روح الديمقراطية على المنافسة الشريفة بينهم واحترام الرأي والرأي الآخر.



وقال إن الحياة الحزبية في مصر تحتاج إلى حزب الوفد، معتبرا أن اندماج الكيانات السياسية المختلفة سيفتح الباب أن يكون أمامنا ٤ أو ٥ أحزاب قوية تستطيع خوض جميع الاستحقاقات الانتخابية.



وأعلن أن حزب الوفد سيفتح باب العضويات أمام جميع المصريين من أجل الانضمام لحزب بيت الأمة، لافتا إلى أنه لا فارق بين قديم وجديد بالحزب وشعارنا دائما «الهلال يحتضن الصليب».

