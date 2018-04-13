701 مصاب فلسطيني في «جمعة حرق علم الاحتلال»

قال مصدر طبي في قطاع غزة إن عدد مصابي «جمعة حرق العلم» ارتفع ليصل إلى 701 مصاب، من بينهم 17 صحفيًا ومسعفًا.



وتابع المصدر أن قوات الاحتلال تستهدف الصحفيين والمسعفين، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.