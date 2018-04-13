طريقة عمل كفتة سريعة

أقرب طريق لقلب الرجل معدته، لهذا تعمل المرأة على إتقان فنون الطبخ للفوز بـ"قلب حبيبها"، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لك يوميًا قائمة بألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم هو "كفتة".

المقادير

½ كيلو لحم مفروم

½ كوب بقسماط

½ ملعقة صغيرة ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

بيضة

3 ملاعق كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود



طريقة التحضير:

1- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2- في وعاء كبير، ضعي جميع المكونات عدا الزيت، واعجني جيدًا، شكلي اللحم على شكل كرات صغيرة.

3- سخني الزيت، ثم أضيفي كرات اللحم وشوحيها حتى يتغير لونها من جميع الجهات.

4- غطي المقلاة، واتركي الكفتة على نار هادئة جدًّا لمدة 20 دقيقة.

5- ضعي المقلاة في الفرن لمدة 12 – 15 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.