ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الحقائب بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى خطف الحقائب من المواطنين ارتكبوا 17 واقعة خطف وسرقة، بطنطا.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطار بورود بلاغ من « إسلام ا ز» 18 سنة طالب، حال سيره بشارع مساكن الجلاء دائرة القسم فوجئ بقيام شخصان مجهولان أحدهما يستقل دراجة بخارية والآخر يستقل "توك توك" بخطف الهاتف المحمول خاصته ماركة هواوى ولايتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.



وأسفرت التحريات عن انه وراء ارتكاب الواقعه كلا من «صلاح ك ا ع» 37 سنة عاطل مقيم مساكن العمرى ثان طنطا سبق اتهامه في ( 32 ) قضية، و«حمادة ا م» سن 31 عاطل مقيم 14 شارع محمد العسال ثان طنطا سبق اتهامه فى (22) قضية.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان حال سيرهما بمنطقه تل الحديدين دائرة القسم وبحوزة المتهم الأول 10 قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى 60 جرام - 5000 جنيها - 4 هاتف محمول - دراجه بخاريه حمراء اللون بدون لوحات المستخدمه فى إرتكاب الواقعة) وبحوزة المتهم الثانى ( 18 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 110 جرام سلاح أبيض - 3500 جنيها - توك توك المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبداخله جهاز لاب توب).



وبمواجهه المتهمان بما أسفر عنه التحريات والضبط، اقرا بصحتها وإعترفا بارتكابهما الواقعة وأن المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيله عمليات السرقه والسلاح الأبيض لإستخدامه فى وقائع السرقات والدراجة البخارية والتوك توك لاستخدمهما فى وقائع خطف وسرقة شنط المواطنين وترويج المخدرات.



وبتطوير مناقشة المتهمان إعترفا بالإتفاق جنائيًا بتكوين تشكيلاَ عصابياَ تخصص فى إرتكاب وقائع خطف الحقائب عن طريق المغافلة وتقسيم متحصلات تلك الوقائع فيما بينهما وأعترفا بارتكابهما 13 واقعة.



تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.