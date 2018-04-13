توصل علماء من وكالة الفضاء الأوروبية إلى اكتشاف حقل مغناطيسي ثانٍ للأرض غير الذي نعرفه حاليًا.



وخلص العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسات دامت 4 سنوات، رصدوا خلالها الغلاف المغناطيسي للأرض، واكتشفوا وجود مجال مغناطيسي ثانٍ لها، يتركز تأثيره في مياه المحيطات، وأكدوا أن شدته أقل بـ20 ألف مرة من المجال المغناطيسي الأساسي المعروف.



وأوضح العلماء أن الصور والبيانات التي حصلوا عليها من قمر Swarm الاصطناعي، مكنتهم من وضع خريطة ثلاثية الأبعاد لآلية تأثير المجال المغناطيسي المائي للأرض، ولاحظوا أن شدته تزداد وضوحا عند ظهور التيارات المائية القوية في المحيطات، أو عند تشكل ظاهرتي المد والجزر.