إصابة عامل بحروق داخل مصنع بمدينة السادات

أصيب عامل بحروق إئر قيامه برفع غطاء أحد الغلايات داخل مصنع بمدينة السادات في المنوفية.



تلقى اللواء أحمد عتمان؛ مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة السادات باستقبال مستشفى السادات العام "ع ع خ" عامل، مصابًا بحروق متفرقة بالجسم وحالته العامة سيئة ولايمكن استجوابه وتم تحويله إلى مستشفى هيهيا بالشرقية



وبسؤاله أفاد أنه حال قيامه برفع غطاء أحد الغلايات بمقر عمله تصاعدت أبخرة أحدثت اصابته ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.