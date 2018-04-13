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الجمعة 13/أبريل/2018 - 04:53 م

أمريكا: استخدام السلاح الكيماوي انتهاك للقانون الدولي

نيكي هايلي
نيكي هايلي
إسراء أحمد
dostor.org/2127394

قالت المندوبة الأمريكية للأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن روسيا تجاهلت التهديد الحقيقي للأمن الدولي، وهو استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة، التي طلبت روسيا عقدها لبحث الأزمة السورية.

وتابعت أن استخدام السلاح الكيماوي انتهاك مطلق للقانون الدولي، ولا يجب أن يقف العالم دون تحرك تجاه استخدام هذه الأسلحة.

وأشارت إلى أن روسيا هي التي دافعت عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، واستخدامه المستمر السلاح الكيماوي، واستخدمت حق الفيتو 12 مرة لحمايته، وعرقلة آلية التحقيق الدولي.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن سوريا، والتحرك الغربي في سوريا سيكون دفاعا عن القوانين الدولية.

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