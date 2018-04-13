إصابات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أُصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق؛ جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية «كفر قدوم» الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.



وطالبت المسيرات الأسبوعية، بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما لصالح مستوطني مستوطنة «قدوميم»، الجاثمة على أراضي القرية (الواقعة بين نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية).



وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين باستخدام الأعيرة المطاطية، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، وعولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.