عاجل.. 528 مصابًا فلسطينيًا في جمعة «حرق علم إسرائيل»

ارتفعت أعداد المصابين الفلسطينيين، المشاركين في جمعة مسيرة العودة الثالثة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، إلى 528 فلسطينيا، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وأطلق جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الذين وصلوا للمشاركة في جمعة «رفع العلم الفلسطيني».



ووجّه الدكتور عبداللطيف الحاج، مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، نداءً عاجلا إلى المؤسسات الدولية والصحية المانحة، بسرعة توفير الاحتياجات الطبية الطارئة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات التي تعاملت مع مئات الجرحى والمصابين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى، مشيرا إلى أن تلك الأعداد الكبيرة من الإصابات أدت إلى استنزاف كبير في أصناف الأدوية والمهمات الطبية في أقسام الطوارئ، وغرف العمليات والعناية المركزة، وأن ذلك الاستنزاف يشكل عائقا كبيرا أمام عمل الطواقم الطبية في إتمام التدخلات العلاجية والجراحية للمصابين في تلك الأقسام.



وقال شهود عيان إن المواطنين الفلسطينيين أشعلوا المئات من إطارات السيارات على طول الحدود، وانتزعوا جزءا من السياج الأمني الذي وضعه جيش الاحتلال قبل أيام قليلة، وأحرقوا أعلام إسرائيل وتابوتا عليه صور جنود الاحتلال المفقودين في غزة، فيما وُضع علم آخر على الأرض ليمر عليه المتظاهرون.