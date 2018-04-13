النيابة في «تواطؤ أمناء الشرطة»: القبض على اثنين و8 سلموا أنفسهم

كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام للنيابات، عن تفاصيل جديدة في واقعة إلقاء القبض على 10 أمناء سريين، بقسم شرطة الأميرية، بتهمة التواطؤ مع تجار المخدرات بدائرة القسم.



وتبين أن المتهمين قاموا بالتستر على دواليب المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق معهم على العمل علنًا، على أساس أن يتقاضوا مبالغ مالية منهم، تتراوح بين 500 و6000 جنيه، حسب نفوذ كل منهم داخل القسم، شهريا، وأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على اثنين منهم، و8 آخرون سلموا أنفسهم.



كانت قد أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار 10 أمناء شرطة سريين، بقسم شرطة الأميرية، بتهمة إفشاء أسرار القسم، والتواطؤ مع المجرمين والتستر عليهم، وتم إلقاء القبض على اثنين منهم، فيما قام 8 آخرون بتسليم أنفسهم إلى النيابة للمثول للتحقيق، وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

