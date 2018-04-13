القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 04:45 م

ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بالغربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2127388

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السيارات.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان طنطا بالغربية من «حسين.ش.أ»، 41 عامًا، عامل، بسرقة سيارته من أمام مسكنه.

ومن خلال تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع أمن الغربية قادة اللواء أيمن لقية مدير المباحث، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من «عبد العزيز.م.ع»، 30، سمكري، سبق اتهامه في قضية «سلاح أبيض»، و«محمد.أ.م»، 38 عامًا، سبق اتهامه في 7 قضايا «سرقة، ضرب»، و«محمد.م.ك»، 36 عامًا، سبق اتهامه في 4 قضايا «سرقة بالإكراه، آداب، ضرب»، و«عبد القادر.ع.ا»، 28 عامًا، مقيمون بدائرة مركز طنطا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة الأول وبحوزتهم بندقية رصاص، وبمواجهتهم اعترفوا بتكون تشكيلًا عصابيًا تخصص فيما بينهم في ارتكاب وقائع سرقة السيارات وأقروا بارتكابهم 3 وقائع سرقة سيارات أخرى وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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