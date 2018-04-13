رئيس البرتغال يدعو البابا تواضروس إلى زيارة بلاده

دعا الرئيس البرتغالي «مارشيلو دي سوزا» خلال استقبال للبابا تواضروس الثاني له بالمقر البابوي لزياره بلاده.



وأكد البابا تواضروس خلال اللقاء، أن أوضاع الأقباط المصريين تتحسن في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبلاد.



وأوضح البابا خلال لقائه بالرئيس البرتغالي، أنه زار المتحف المصري، وحرص في زيارته القصيرة على التعرف على مصر، كما دعا بابا الكنيسة لزيارة بلاده في أقرب وقت.



وكان في استقبال الرئيس البرتغالي قادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.



كما شارك في استقباله القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة والقس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل من سكرتارية قداسة البابا، والدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوي، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.