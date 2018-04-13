«الأمم المتحدة»: لا للحل العسكرى للأزمة السورية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أن الوضع في الشرق الأوسط يهدد الأمن العالمي، فضلا عن أن سوريا تشكل أكبر تهديد على الأمن والسلام العالمي.



وأضاف «جوتيريس»، فى كلمته بجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولى، بشأن بحث تطورات الأزمة السورية، قائلا: «لا للحل العسكري للأزمة السورية»، مؤكدا ضرورة حل الأزمة السورية من خلال الحوار وقرارات الأمم المتحدة.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن الشعب السوري تعرض لانتهاكات جسيمة، كالنزوح القسري والتعذيب والانتهاكات الجنسية، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيماوية انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعيا مجلس الأمن لتحمل مهماته للاتفاق على آلية واضحة لتحديد المسئولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وضرورة محاسبتهم وفق تحقيق جاد، خاصة فى الهجوم الأخير فى دوما السورية.