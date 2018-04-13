محافظ الفيوم: تشكيل لجنة فنية لاستكمال حصر الأراضى غير المستغلة

في محافظة الفيوم، اختلف أمر الأراضي غير المستغلة قليلًا، نظرًا لطبيعة المحافظة التي تتمتع بوجود عدد كبير من الأصول غير المستغلة، والتي أصبحت عبئًا على الدولة، وساهمت في زيادة الديون على المحافظة، وفقًا لتصريحات الدكتور جمال سامي، محافظ الإقليم.



وأكد «سامي»، في تصريح لـ«الدستور»، أنه تم تشكيل لجنة فنية لاستكمال حصر الأصول غير المستغلة، بكافة أنواعها سواءً كانت أراضي أو مباني غير مستغلة.



وأوضح أن طبيعة اللجنة تنحصر في حصر الأصول وضمها، والانتقاء من بينها لوضع الأهم منها على قائمة العمل التطويري، تزامنًا مع إعداد دراسة للاستغلال الأمثل لاستكمال فحص الأصول.



وأوضح أن المحافظة نجحت في استغلال عدد كبير من الأصول غير المستغلة، وتم إدراجها ضمن المخططات الاستثمارية، قائلًا: استطعنا أن نعيد بناء قرى جديدة في الفيوم غابت عنها التنمية لسنوات طويلة.



وأشار إلى وجود حصر مبدئي للأصول غير المستغلة، لافتًا إلى أنه بمجرد انتهاء الحصر النهائي ستتم مخاطبة وزارة التنمية المحلية، لعرض تقرير نهائي عن الأصول، وعرضه على مجلس الوزراء، لبدء مخططات تنمية أصول الدولة غير المستغلة.



وأضاف أن المحافظة استطاعت أن تقدم اقتراحات حقيقية فعليًا لاستغلال الأصول، وإعادة إدراجها ضمن مخططات الاستثمار في المحافظة.