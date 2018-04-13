القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:59 م

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم
04:56 م

فرنسا تزعم وجود سلاح كيماوي في سوريا
04:48 م

عاجل.. 528 مصابًا فلسطينيًا في جمعة «حرق علم إسرائيل»
04:40 م

مندوب روسيا: التهديد بقصف سوريا يخالف ميثاق الأمم المتحدة
08:45 م

زيزو يُقنع الخطيب بتأجيل التجديد لـ«البدري»
08:12 م

شكري يؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع العراق
08:07 م

إسبانيا والسعودية توقعان اتفاقيات تعاون عسكري
07:37 م

شكري يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع المبعوث الأممي
07:32 م

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا
06:37 م

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا
11:43 م

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق
05:34 م

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»
مصر
الجمعة 13/أبريل/2018 - 04:39 م

محافظ الإسكندرية: شراكة مع جهات سيادية للاستفادة من أصول الدولة

الدكتور محمد سلطان،
الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية
dostor.org/2127375

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة، وإرسالها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، للبت في آليات استغلالها وإعادة استخدامها ضمن مخطط تنموي جديد.

وأكد سلطان، لـ«الدستور»، أن السبب في تأخر استغلال أصول الدولة ضعف التمويل، وتخوفات المستثمر في المجازفة والاستثمار في عدد من الأصول التي تواجهها عدة مشكلات، لافتًا إلى أن المحافظة استطاعت أن تقدم أفكارا جديدة إلى مجلس الوزراء، ورؤى حديثة للاستفادة من كافة الأصول غير المستغلة، قائلًا: «إحنا شغالين على ملف أصول الدولة غير المستغلة كويس، وعملنا شراكة مع جهات سيادية لإعادة استغلالها».

وأوضح أنه تم التعاقد مع القوات المسلحة وعدد من مؤسسات الدولة؛ بغرض تمويل الأصول والاستثمار في الكيانات المهملة بالإسكندرية، نظرًا لعدم رغبة المستثمرين في الاستثمار فيها، لافتًا إلى أنه تم استغلال مساحات هائلة من الأصول بالشراكة مع القوات المسلحة.

وأضاف أن المحافظة تعاقدت أيضًا مع هيئة المجتمعات العمرانية؛ بغرض الاستغلال الجيد للأصول المهملة بالإسكندرية، منوهًا إلى أنه تم التعامل أيضًا بموجب البروتوكول، والبدء في تطوير عدد من الأصول غير المستغلة.

وكشف سلطان عن وجود عقبة حقيقية في استغلال أصول الدولة غير المستغلة في الإسكندرية، مؤكدًا أن غياب التمويل تسبب في إهدارها، وساعد في زيادة الأصول غير المستغلة بشكل يعيق مخططات التنمية.

وأشار إلى أن المحافظة نجحت في إقناع عدد من المستثمرين بالاستثمار في أصول الدولة غير المستغلة بالمحافظة، لافتًا إلى أن الحكومة تخصص الأرض فقط، ويموّل المستثمر المشروع بالكامل وفق بنود واشتراطات مشتركة تلاقي قبول الطرفين.

وأوضح سلطان أن سبب استعانة المحافظة بمؤسسات الدولة للاستثمار، هو تخوفات شراكة المستثمر في أصول الدولة، نظرًا لوجود قوانين معقدة لا تسمح باستخدام الأصول وإعادة استغلالها.

وأكد سلطان أنه يوجد في محافظة الإسكندرية شركات قطاع أعمال متوقفة لسنوات طويلة، لافتًا إلى بدء تشكيل لجان لاستغلال هذه الأراضي، بغرض إنشاء مشروعات تنموية وسكنية لخدمة الشباب.

موضوعات متعلقة

التخطيط تحصر 4 آلاف منشأة للدولة غير مستغلة

قريبًا أمام البرلمان.. صندوق سيادي لإدارة الأصول غير المستغلة

وكيل «اقتصادية البرلمان»: الصندوق السيادي لإدارة أصول الدولة يستهدف سد عجز الموازنة

اقرأ أيضًا
منذ يومين

مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى الرحلات الروسية خلال دقائق

منذ 4 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25

منذ 5 أيام

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب

منذ 5 أيام

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

منذ 6 أيام

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ اسبوع

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

الآن

363 مصابًا فلسطينيًا فى جمعة «حرق العلم»

«الملا»: مصر أصبحت محط أنظار العالم بعد اكتشافات البحر المتوسط

البرلمان الروسي يدرس حظر واردات أمريكية

«العرابي»: الضربة الأمريكية ضد سوريا مجرد «تصريحات»

الأكثر قراءة

النيابة في «تواطؤ أمناء الشرطة»: القبض على اثنين و8 سلموا أنفسهم

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

«نسر الصعيد» يشترى منزلًا بـ160 ألف جنيه لتفجيره

عاجل.. استشهاد نقيب شرطة فى أسوان

ألبومات الصور

شاهد.. بدء احتفالية «أبوشقة» لتكريم «البدوي» في المنصورية

بالصور.. نيران شباب فلسطين تحرق «أعلام الاحتلال»

«سياحة مطروح» تنظم رحلة للطلاب المتفوقين لمدينة العلمين

بالفيديو.. النحت على الرخام.. فن يقاوم الاندثار

نجم الساعة

5 سنوات في الإليزيه.. اعترافات «أولاند» عن زعماء العالم وثورات الربيع العربي

الأكثر قراءة

النيابة في «تواطؤ أمناء الشرطة»: القبض على اثنين و8 سلموا أنفسهم

«إسكان البرلمان» تفجر مفاجأة حول قانون الإيجار القديم

«نسر الصعيد» يشترى منزلًا بـ160 ألف جنيه لتفجيره

عاجل.. استشهاد نقيب شرطة فى أسوان

كشكول

الجامعات الإسلامية تعقد مؤتمرها العام بالإسكندرية...٢٥ أبريل

جامعة النيل تستضيف مؤتمر دعم الفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا.. غدا

بالصور.. كوبري مشاه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يتزين استعدادا للافتتاح

جامعة مصر تجمع MTM ومي عبد العزيز في حفلة واحدة

إطلاق اسم مُعلم على مدرسة بقنا بعد إنقاذه لطفلة من الغرق

الأمصار

قوات الدفاع الجوي السعودية تعترض صاروخا بالستيا في سماء جازان أطلق من الأراضي اليمنية

ماكرون يلتقي ميركل لبحث أزمات منطقة اليورو الخميس

القمة العربية في الرياض بين التحديات والأزمات

مبعوث فرنسا في الأمم المتحدة: سوريا وصلت إلى مرحلة اللا عودة

آخر ما تسببت به أزمات تأجير الأرحام في الصين

منوعات

اكتشاف حقل مغناطيسي ثانٍ للأرض

ثقب ضخم فى الشمس يسبب دمارًا للأرض

«ناسا» تُحذر من خطورة 17 ألف كويكب حال اصطدامها بالأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك