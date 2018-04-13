محافظ الإسكندرية: شراكة مع جهات سيادية للاستفادة من أصول الدولة

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة، وإرسالها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، للبت في آليات استغلالها وإعادة استخدامها ضمن مخطط تنموي جديد.



وأكد سلطان، لـ«الدستور»، أن السبب في تأخر استغلال أصول الدولة ضعف التمويل، وتخوفات المستثمر في المجازفة والاستثمار في عدد من الأصول التي تواجهها عدة مشكلات، لافتًا إلى أن المحافظة استطاعت أن تقدم أفكارا جديدة إلى مجلس الوزراء، ورؤى حديثة للاستفادة من كافة الأصول غير المستغلة، قائلًا: «إحنا شغالين على ملف أصول الدولة غير المستغلة كويس، وعملنا شراكة مع جهات سيادية لإعادة استغلالها».



وأوضح أنه تم التعاقد مع القوات المسلحة وعدد من مؤسسات الدولة؛ بغرض تمويل الأصول والاستثمار في الكيانات المهملة بالإسكندرية، نظرًا لعدم رغبة المستثمرين في الاستثمار فيها، لافتًا إلى أنه تم استغلال مساحات هائلة من الأصول بالشراكة مع القوات المسلحة.



وأضاف أن المحافظة تعاقدت أيضًا مع هيئة المجتمعات العمرانية؛ بغرض الاستغلال الجيد للأصول المهملة بالإسكندرية، منوهًا إلى أنه تم التعامل أيضًا بموجب البروتوكول، والبدء في تطوير عدد من الأصول غير المستغلة.



وكشف سلطان عن وجود عقبة حقيقية في استغلال أصول الدولة غير المستغلة في الإسكندرية، مؤكدًا أن غياب التمويل تسبب في إهدارها، وساعد في زيادة الأصول غير المستغلة بشكل يعيق مخططات التنمية.



وأشار إلى أن المحافظة نجحت في إقناع عدد من المستثمرين بالاستثمار في أصول الدولة غير المستغلة بالمحافظة، لافتًا إلى أن الحكومة تخصص الأرض فقط، ويموّل المستثمر المشروع بالكامل وفق بنود واشتراطات مشتركة تلاقي قبول الطرفين.



وأوضح سلطان أن سبب استعانة المحافظة بمؤسسات الدولة للاستثمار، هو تخوفات شراكة المستثمر في أصول الدولة، نظرًا لوجود قوانين معقدة لا تسمح باستخدام الأصول وإعادة استغلالها.



وأكد سلطان أنه يوجد في محافظة الإسكندرية شركات قطاع أعمال متوقفة لسنوات طويلة، لافتًا إلى بدء تشكيل لجان لاستغلال هذه الأراضي، بغرض إنشاء مشروعات تنموية وسكنية لخدمة الشباب.