القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 04:38 م

رئيس وزراء الهند: الجرائم ضد النساء والأطفال لن تمر دون عقاب

رئيس الوزراء ناريندرا
رئيس الوزراء ناريندرا مودي
منار أحمد
dostor.org/2127373

قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، في تعليقات ينظر إليها على أنها أول رد علني على الجرائم ضد النساء في بلاده، والقتل العمد لحوادث الأطفال، إن حوادث الأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب والقتل لا يمكن أن تكون جزءا من مجتمع متحضر، ولن يفلتوا من العقاب.

جاء ذلك بعدما انتشر خلال الآونة الماضية، مقتل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بعد تعرضها للاغتصاب، في منطقة جامو، وتم تعذيبها وقتلها، كما زعم المتهم أنه أراد تخويف أفراد مجتمعها المسلم، وفق لصحيفة «هندوستان تايمز».

وقال «مودي» في إحدى المناسبات في دلهي: إن الحوداث والجرائم على النساء والأطفال جرائم مخزية ولا تحدث في أي مجتمع متحضر، مضيفا أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب.

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