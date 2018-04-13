«أنا أيضًا».. سر الفضيحة الجنسية التي لوثت شرف «نوبل»

«أنا أيضا»، كلمات صغيرة وبسيطة، ولكنها عنوان حركة لها تأثير قوي، فقد حملت على عاتقها مهمة الكشف عن الاعتداءات الجنسية والجسدية التي تتعرض لها النساء في العالم، وتحثهن على الحديث عن تجاربهن علانية دون خوف.



الحركة، التي تضم مجموعة من الناشطات الحقوقيات، حققت نجاحات كبيرة في ذلك، ما جعلها تتحول إلى حملة عالمية، ساعدت على الكشف عن فضائح ارتكبتها شخصيات معروفة في مجالات عديدة بجميع أنحاء العالم.



وكشفت حركة «أنا أيضًا» خلال الفترة الماضية عن فضيحة جنسية، في الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، التي تمنح جائزة نوبل، ما دفع ثلاثة من حكماء الأكاديمية السويدية، لتقديم استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على الانقسامات التي بدأت تظهر في المؤسسة المسئولة عن توزيع جوائز نوبل للآداب منذ انطلاق حركة «أنا أيضًا» التي هزت أركان هذه الهيئة.



وتحول مصير هذه الأكاديمية إلى ما يشبه قضية دولة، بعد إعلام الملك كارل غوستاف السادس عشر بالمسألة، وإبداء المدير العام لمؤسسة نوبل لارس هايكنستن قلقه من هذا الوضع «الخطير والصعب».



وكان آخر ما وقع بالأكاديمية، تنحي الأمين العام الدائم للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، بسبب انتقادات وجهت لمعالجة المؤسسة، التي تختار الفائز بجائزة نوبل في الآداب، للتحقيق في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد رجل متزوج من إحدى عضوات الأكاديمية. وبعيد إعلان تنحيها أعلنت الأكاديمية أن زوجة الرجل قررت هي الأخرى ترك منصبها في مجلس الأكاديمية.



وانسحب 3 أعضاء من الأكاديمية الأسبوع الماضي بسبب القضية لكن القواعد المنظمة لعملها تنص على استمرار الأعضاء المعينين فيها في مناصبهم مدى الحياة، ما يعني أنه لا يمكن استقالة الأعضاء من الناحية الفنية لكنهم سيتوقفون عن المشاركة في أنشطتها.



وقالت سارة دانيوس، الأمين العام الدائم للأكاديمية، التي تولت المنصب منذ عام 2015 للصحفيين: «كانت رغبة الأكاديمية أن أترك منصب الأمين العام الدائم.. اتخذت هذا القرار الذي يسري فورًا»، مضيفة: «أثر الأمر بالفعل على جائزة نوبل بشدة وتلك مشكلة كبيرة جدًا».



وقالت الأكاديمية في بيان، إن كاترينا فروستنسون، زوجة الرجل الذي وردت مزاعم بحقه، قررت ترك منصبها «على أمل نجاة الأكاديمية السويدية كمؤسسة». واعتبرت نظيرته في صحيفة «أفتونبلاديت» أوسا لينربورغ، أن ما يحصل هو بمثابة «انهيار برج بابل».



وكانت موجة التسريبات المتصلة بحركة «أنا أيضًا»، كشفت في نوفمبر الماضي، وجود علاقات وطيدة بين الأكاديمية «وشخصية من عالم الثقافة» متهمة بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية في حق نساء من أعضاء الأكاديمية أو زوجات أعضاء فيها أو بناتهم أو نساء أخريات.



ونشرت صحيفة «داغنز نيهيتر» شهادات 18 امرأة يؤكدن أنهن تعرضن للعنف وللتحرش على يد الفرنسي جان كلود آرنو، المتزوج من الشاعرة والكاتبة المسرحية كاتارينا فروستنسن، العضو في الأكاديمية، التي أنهت علاقتها مع هذا الرجل، وقطعت مساعداتها لدار المعارض والعروض الفنية التي يديرها في استوكهولم وتشكل مقصدًا للنخب الثقافية، كذلك فتحت الأكاديمية تحقيقًا داخليًا، واستعانت بخدمات هيئة محامين تعمل في ظل تكتم كامل.



وقال بيتر إنغلوند، وهو أحد الأعضاء الثلاثة المستقيلين من الأكاديمية، إن المسألة أثارت انقسامًا عميقًا في أوساط الأدب والشعر في هذا البلد الإسكندينافي الذي تحوي محفوظاته أسرار نوبل منذ انطلاقه هذه الجائزة العريقة.



وكشف في رسالة بعث بها إلى صحيفة «أفتونبلاديت» السويدية: «مع الوقت، ظهرت بوادر شقاق لا يكف عن التوسع»، مشيرًا إلى أن الأمينة الدائمة سارة دانيوس التي خلفته عام 2015، تواجه انتقادات داخلية «غير مبررة».



ولفت عضو الأكاديمية السويدية أندرس أولسون، إلى أن الاستقالات تعقب تصويتًا أفضى إلى تجديد الثقة من أكثرية أعضاء الأكاديمية بكاتارينا فروستنسن.



وأعلن إنغلوند وكلاس أوسترغرين وكيل اسبمارك قرارهم غداة الاجتماع التقليدي للأكاديمية، أمس الخميس، في مطعم في استوكهولم، وقال اسبمارك: «ببالغ الحزن، بعد 36 عامًا من العمل في الأكاديمية بينها 17 بصفتي رئيسًا للجنة نوبل، أرى نفسي مضطرًا لاتخاذ هذا القرار. بما أن أعضاء بارزين في الأكاديمية يضعون الصداقة قبل المسؤولية والنزاهة، فأنا لم أعد قادرًا على المشاركة في الأعمال».



وندد أوسترغرين بما اعتبره «خيانة لمؤسس الأكاديمية (الملك غوستاف الثالث في 1786) ولحاميها الكبير» المخترع السويدي ألفرد نوبل الذي أورث المؤسسة جزءًا من ثروته.



ويتمتع الأكاديميون الثلاثة، الذين استقالوا بعضوية دائمة، وهم غير مخولين الاستقالة لجهة المبدأ، لكن في لقاء مقتضب مع صحيفة «سفنسكا داغبلاديت»، أشارت سارة دانيوس إلى التوجه لإعادة النظر في القواعد بغية السماح بهذه الخطوة، وقالت إن هذه الاستقالات «محزنة جدًا، لكني أتفهم وجهة نظرهم»، موضحة أنها فكرت شخصيًا بالتنحي من منصبها.



ومن بين الحكماء الـ18 في الأكاديمية، ثمة خمسة لم يعودوا أعضاء ناشطين بعدما أخذت امرأتان، هما كرستين إيكمان ولوتا لوتاس، إجازة من مهماتهما منذ سنوات عدة.



وسبق للأكاديمية أن تعرضت إلى وابل من الانتقادات بعد منح الموسيقي الأميركي بوب ديلان جائزة نوبل للآداب، ورأى بيورن فيمان، المسؤول عن الصفحات الثقافية في صحيفة «داغنز نيهيتر»، أن هذه الإعلانات تمثل «كارثة» للأكاديمية «المنكوبة».



يشار إلى أن الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب يكون في شهر أكتوبر من كل عام.



وتمنح جائزة نوبل في الأدب منذ سنة 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي و«أظهر مثالية قوية»، حسب وصف ألفرد نوبل في وصية المؤسسة لهذه الجائزة.



وتفتح الجائزة، الأعرق والأكثر إعلامية وشهرة في العالم، للفائز بها أبواب العالم وتسلط الضوء على المؤلف وعمله، ما يتيح له ترويجًا على نطاق عالمي واعترافًا دوليًا وبحبوحة المالية.