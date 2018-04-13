وداعًا للنظارات الشمسية.. عدسات لاصقة تغنيك عنها

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على عدسات لاصقة هي الأولى من نوعها، التي يمكن أن تحل محل النظارات الشمسية.



ووفقًا لموقع «ويب ميد»، فالعدسات اللاصقة الجديدة هي الأولى من نوعها التي تدمج نفس التقنية المستخدمة في النظارات التي تغمق أوتوماتيكيًا في الشمس.



وقالت مالفينا آيديلمان، مديرة قسم أجهزة العيون والأذن والأنف والحنجرة في مركز «FDA» للأجهزة والصحة الإشعاعية، إن العدسات الجديدة يمكنك استخدامها 14 يومًا متواصلة.



واعتمدت موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على أبحاث شملت دراسة سريرية، لتقييم أداء القيادة أثناء النهار والليل بين 24 شخصًا يرتدون العدسات اللاصقة.



ووجدت الدراسة أنه لا توجد مشاكل في القيادة أو الرؤية أثناء ارتداء العدسات اللاصقة الجديدة.



وشدد العلماء، على بعض المرضى بأنهم يجب ألا يستخدموا هذه العدسات اللاصقة، وهم الأشخاص المصابون بالتهاب أو عدوى في عيونهم، والذين يعانون من أمراض العيون، وأولئك الذين يعانون من جفاف شديد في العين أو حالات حساسية يمكن أن تتفاقم عن طريق ارتداء العدسات الخاصة.



وأضافت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن المرضى يجب ألا يناموا مع العدسات اللاصقة في عيونهم أو تعرضهم للماء بها.