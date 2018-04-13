مخرج «الزهايمر»: اقتبست قصة الفيلم من موقف شخصي

قال بيير فان دي كيركوف، مخرج فيلم «الزهايمر»، إنه اقتبس الفكرة من موقف شخصي حدث بينه وبين زوجته.



وأضاف، خلال الندوة التي أقيمت داخل قصر ثقافة الإسماعيلية عقب عرض الفيلم، أنه كان متزوجًا من امرأة مغربية، كانت تعاني من مرض الزهايمر، وعقب مرور 22 عامًا قررت الانفصال عنه، ومن هنا قرر أن يجسد فيلمًا ترصد أحداثه قصة حب عن طريق مرض الزهايمر بشكل خفيف، بعيدًا عن التطرق في تفاصيل المرض ذاته.



وأوضح أنه طلب دعمًا من وزارة الثقافة البلجيكية ثلاث مرات ولكنها رفضت، مشيرًا إلى أنه أنتج الفيلم بشكل ذاتي دون ميزانيه محددة.



ويشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالدورة الـ20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.