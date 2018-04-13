القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 03:57 م

برلمانى: السيسي أعاد لمصر مكانتها حول العالم

النائب حسين أبو
النائب حسين أبو جاد،
رامى حسين
dostor.org/2127320

أشاد النائب حسين أبوجاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعودة السياحة الروسية مرة أخرى إلى مصر، مؤكدا متانة العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو.

وقال "أبوجاد"، فى بيان له، إن العلاقة بين مصر وروسيا علاقة وطيدة قائمة علي التعاون المشترك، خاصة بعد نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى في عودة مصر مرة أخري إلى سيادتها ومكانتها الريادية بين دول العالم، مضيفًا أن عودة السياحة الروسية، مؤشر جيد لعودة السياحة بشكل عام، وانتعاش هذا القطاع القومي.

وأوضح النائب البرلماني أن مصر تعمل على تطوير وتعزيز البنية الأساسية السياحية فى جميع مجالاتها، وتطبيق معايير الجودة العالمية التى يتم تطبيقها فى الفنادق والمنتجعات السياحية، لافتًا إلى أن عودة السياحة لها أهمية كبيرة فى توفير العملة الصعبة، مما يعزز قيمة وقوة الجنيه المصري مرة أخري.

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