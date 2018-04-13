الحكومة التركية توصى بتمديد حالة الطوارئ

يصوّت البرلمان التركي، الأسبوع القادم، على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى، وهو ما يعني في حالة المصادقة على القرار، أن البلاد ظلت تخضع لحالة الطوارئ على مدار عامين.



وذكرت شبكة "إن.تي.في"، وصحيفة "صباح" الموالية للحكومة، اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الوطني ومجلس الوزراء سينعقدان، الأسبوع القادم، بهدف التوصية بالتمديد، وهو ما سيطرح للتصويت أمام البرلمان، الأربعاء القادم.



وجرى سجن نحو 50 ألف شخص وأقيل نحو 150 ألفا آخرين من وظائفهم بموجب أوامر صدرت في ظل حالة الطوارئ، وتجرى حاليًا احتجازات جديدة بشأن اتهامات بالإرهاب.



وتقول الحكومة إن حالة الطوارئ مطلوبة لمكافحة الإرهاب، لا سيما، من حركة فتح الله جولن، الداعية الإسلامي الموجود في أمريكا والذي تلقي أنقرة باللوم عليه في تنظيم الانقلاب العسكري الفاشل في 2016، وجرى فرض حالة الطوارئ بعد المحاولة الفاشلة.



ويزعم أن الكثير من الذين اعتقلوا أو أقيلوا لهم صلات بحركة جولن، وأعرب الحلفاء الغربيون لتركيا عن مخاوفهم المتزايدة أيضًا بشأن اعتقال العشرات من العاملين في صناعة الإعلام.

