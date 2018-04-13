القبض على عضو منتدب بشركة متهم بتسهيل الاستيلاء على 30 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط العضو المنتدب بإحدى شركات سمسرة الأوراق المالية، لمخالفته القانون، ما نتج عنه خسائر مالية كبيرة في رأس مال الشركة.



تلقى اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من شريف "ح. م"، محام، وكيلًا عن المدعو "طارق.ح.أ"، رئيس مجلس إدارة شركة سمسرة فى الأوراق المالية، ضد العضو المنتدب للشركة، لإقراضه عددًا من عملاء الشركة أوراقا مالية بمبالغ كبيرة دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما نتج عنه خسائر مالية كبيرة، بالمخالفة لأحكام القانون.



وأسفرت جهود إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب بالتحري حول الواقعة، عن أن الشركة محل البلاغ شركة مساهمة مصرية، خاضعة للقانون رقم 95 لسنة 19922 وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مقرها بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وأن العضو المنتدب للشركة "خالد.م.س"، مقيم بالعمرانية بمحافظة الجيزة، تواطأ مع بعض عملاء الشركة بتمكينهم من الاستيلاء على أموالها من خلال إقراضهم أوراقا مالية "أسهم" قيمتها 30 مليون جنيه مصرى، دون وجود سند قانونى لذلك، وتعاملهم عليها بيعًا وشراءً دون وجود غطاء مالى لتلك المعاملات وفقًا للشروط والقواعد المنظمة لذلك طبقا للقانون، ما نتج عنه خسائر كبيرة من رأس مال الشركة.



وباستدعاء العضو المنتدب المذكور ومواجهته، أقر بصحة الواقعة ومخالفته أحكام القانون.



اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.





