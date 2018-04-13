القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 03:49 م

مجموعات مجانية لطلاب الثانوية العامة بـ«تربية طنطا»

مجموعات مجانية
مجموعات مجانية
الغربية - شريف عبد الغنى
dostor.org/2127314

نظمت مديرية التربية والتعليم وإدارة شرق طنطا التعليمية وإدارة غرب طنطا التعليمية، اليوم الجمعة، مجموعات مجانية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة.

تعقد هذه المجموعات كل يوم جمعة بمدرجات كلية التربية جامعة طنطا، على فترتين الفترة الأولى من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة، والفترة الثانية من الواحدة ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، ويقوم بالتدريس فيها نخبة من المدرسين الأكفاء، بناء على توجيهات محافظ الغربية بعمل قوافل تعليمية للطلاب على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، سعادته بالتواجد بين الطلاب الذين هم مستقبل مصر، مؤكدًا أن تجربة هذه المجموعات تهدف إلى تخفيف العبء عن أولياء الأمور.

ووجه محافظ الغربية، الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالتعرف على مقترحات الطلاب في اختيار المدرسين بهذه المجموعات، لاختيار الأكفأ منهم، مطالًبا الطلاب بالجد والاجتهاد من أجل التفوق.

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