بالصور.. نيران شباب فلسطين تحرق «أعلام الاحتلال»

نشرت صفحة "فلسطين أون لاين" صورا لاستمرار تظاهرات الفلسطينيين اليوم الجمعة مع استهداف قوات الاحتلال للمشاركين بالرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع على قطاع غزة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية منذ قليل، إصابة 363 شخصًا، فى فعاليات مسيرة العودة اليوم، شرق قطاع غزة.



وخرج الفلسطينيون صباح اليوم الجمعة فى تظاهرات لمسيرات العودة للجمعة الثالثة على التوالي، والتي أُطلق عليها اسم جمعة "رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل"، وسط مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.





