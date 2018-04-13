القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 03:47 م

«سالم»: إنهاء توصيات الحساب الختامي للموازنة الأسبوع المقبل

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
محمد جعفر
dostor.org/2127311

أكد النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من أعضاء الخطة والموازنة بالبرلمان، لمناقشة الحسابات الختامية، أن اللجنة ستنهي الأسبوع المقبل من تقريرها، شاملًا التوصيات، بشأن الحساب الختامي لموازنة 2016-2017، لعرضه على الجلسة العامة في أقرب وقت.

وأشار "سالم"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن اللجنة تبقى لها بعض الموازنات الفرعية للهيئات الاقتصادية، ستناقشها خلال اجتماعات اللجان الاسبوع المقبل للانتهاء من كامل الموازنة، لافتًا بأن اللجنة ستناقش الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

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