ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم جلب مربيات أجانب من الخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه، بالاشتراك مع والده، بالاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى إحضار سيدات من رعايا دول أجنبية للعمل كمديرات منزل.



تلقى اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من المواطن «عصام ع. أ»، طبيب، ومقيم بمنطقة الدقي بالجيزة، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ (4،400 دولار أمريكي) من قبل شخصين، لا يعلم محل إقامة ثابت لهما، بزعم إحضار سيدة من رعايا إحدى الدول الأجنبية لرعاية والدته المسنة.



ومن خلال جمع المعلومات، أسفرت تحريات الإدارة عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من «هشام ح. ع»، محكوم عليه فى 3 قضايا «شيكات، تبديد» بالحبس 6 سنوات، وشادي، نجل الأول، مقيمين بالنزهة بمحافظة القاهرة.



واتفق المذكوران على الاستيلاء على أموال المواطنين من الراغبين في إحضار سيدات من رعايا دول أجنبية للعمل كمديرات منزل، وأشاعا، خلافًا للحقيقة، بأن الأول يمتلك شركة كبرى بإحدى الدول الأجنبية لتدريب المديرات على أعمال المنزل، ويتم إحضارهن للبلاد وإدخالهن بطريقة مشروعة، وعقب الإيقاع بضحاياهم يقوم الأول بإرسال صور جوازات سفر لسيدات من رعايا الدول الأجنبية وشهادات خبرة مزورة تفيد بحصولهن على دورة تدريبية بأحد مراكز التدريب بالخارج؛ للعمل كمديرات منزل لرعاية كبار السن والأطفال.



بينما يتولى الثاني التوجه لمنازل الضحايا لاستلام المبالغ المستولى عليها، أو يطلب تحويل المبلغ على حسابه الشخصي بأحد البنوك.

وأضافت التحريات أن الأول عقب استيلائه على أموال العديد من الضحايا بذات الأسلوب، قام بالهروب خارج البلاد هربًا من مطاردتهم له، وقيام الثاني بتغيير محل إقامته، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وقررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين، حيث تم إدراج الأول على قوائم ترقب الوصول والضبط، وبإعداد الأكمنة اللازمة في أماكن تردد المتهم الثاني تم ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة، وبمواجهته؛ أقر بصحة الواقعة بالاشتراك مع والده، وأنه يمارس ذلك النشاط منذ حوالي ثلاثة سنوات تقريبًا.



يشار إلى أنه عقب ضبط المذكور تلقت الإدارة اتصالات هاتفية من عدد 9 من ضحايا المتهمَين «محددين»، أبلغوا خلالها عن تعرضهم للاحتيال بذات بالأسلوب المشار إليه، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها «50» ألف دولار أمريكي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

