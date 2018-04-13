القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 03:46 م

موسكو: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على نقل منتخبات كأس العالم

مكسيم سوكولوف
مكسيم سوكولوف
جهاد الخطيب
dostor.org/2127309

قال مكسيم سوكولوف، وزير النقل الروسى، اليوم الجمعة، إن نقل المنتخبات الوطنية لحضور بطولة كأس العالم التى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم لن يتأثر بفرض الولايات المتحدة عقوبات على ملاك المطارات الروسية.

وأضاف سوكولوف: "من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر القانون الروسي، لن تقع أى مشكلة".

وأفادت تقارير، أمس الخميس، بأن 8 من المطارات الروسية التي يمكن أن تسافر عبرها فرق كرة القدم المشاركة في مباريات كأس العالم، تملكها مؤسسات تخضع لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة، ما قد يشكل إعاقة لسفر هذه الفرق، عقب التحديث الأخير لقائمة العقوبات الأمريكية.

وفرضت واشنطن، مطلع الشهر الجاري، مجموعة جديدة من العقوبات ضد عدد من رجال الأعمال الروس وشركاتهم.

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