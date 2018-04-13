ترامب: مدير مكتب «إف بي آي» كلب مصاب بداء الكذب

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما شرسا على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" السابق جيمس جومي، كاشفًا عن تفاصيل جديدة حول طرده.



وقال "ترامب"، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "جيمس كومي كلب مصاب بداء الكذب، وكان الجميع في الإدارة الأمريكية يعلمون أنه يجب طرده، حتى أطلق هو النيران على نفسه وسرب معلومات مصنفة على أنها سرية، ويجب محاكمته فيها، كما أنه كذب على الكونجرس".



وتابع: "كومي كان كرة من الكذب وضعيفا، وأثبت الوقت أنه لم يكن يصلح لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالية، خصوصًا بعد طريقة تعامله مع قضية هيلاري كلينتون والأحداث التي ارتبطت بها، سوف يذكر التاريخ أنه كان من أسوأ الموظفين، وكان شرفا عظيما لي أن طردته".