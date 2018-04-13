القاهرة : الجمعة 13 أبريل 2018
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الجمعة 13/أبريل/2018 - 03:46 م

الليلة.. يحيى خليل يختتم حفلاته بأوبرا الإسكندرية

الموسيقار يحيى خليل
الموسيقار يحيى خليل
الإسكندرية - أحمد عاشور
dostor.org/2127307

يختتم الموسيقار يحيى خليل، موسمه الفنى 2017 - 2018، اليوم الجمعة، على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، حيث يقدم، بمصاحبة مجموعة من أبرع العازفين المصريين، شكلا فنيا متفردا يضم باقة من أشهر أعماله الخاصة، التى تمزج بين شكل الموسيقى المصرية والجاز، منها «بحلم فى عالم غريب، ويعيش أهل بلدى، والبيانولا، ودنيا، والأمل، وأميرة، ومن غير عنوان، والغربة»، إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على أشهر ألحان الموسيقى العربية، التى أعاد خليل توزيعها بأسلوب الجاز.

يُذكر أن الفنان يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من مزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى، طاف بأعماله معظم دول العالم، وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية، ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة آلاف حفل فى مائتي بلد حول العالم.

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