«سول» ترفض تحمل تكاليف إعاشة القوات الأمريكية

قال مسئول فى الخارجية الكورية الجنوبية إن الولايات المتحدة طلبت من سول المشاركة في تكلفة نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية حول شبه الجزيرة الكورية خلال محادثات عقدت مؤخرًا بينهما، حول تجديد اتفاقية تقاسم تكاليف إعاشة القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة، فيما رفضت سول الطلب الأمريكي، معتبرة أن المسألة يجب ألا تناقش فى هذه المفاوضات.



وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أوضح المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته،: "إن موقفنا الأساسى تجاه هذه المسألة يقوم على أن الاتفاقية تتناول كيفية تقاسم تكلفة إعاشة القوات الأمريكية"، موضحًا أن هناك أوجه خلاف كثيرة يجب حلها بشأن القيمة المالية التى يقترحها كل طرف، وهو ما يحتاج إلى إجراء المزيد من المباحثات، مشيرًا إلى أن الجانبين سيعقدان الجولة القادمة من المباحثات فى واشنطن، فى مايو القادم.



وكان الجانبان عقدا الجولة الثانية من محادثات تحديد الاتفاقية في جزيرة جيجو فى كوريا الجنوبية، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، فيما عقدت الجولة الأولى فى هاواى، الشهر الماضى.



