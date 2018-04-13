موسكو: أمريكا ستتكبد مليارات الدولارات جراء العقوبات المضادة

أعلن رئيس لجنة الدعم القانوني لتنمية مجمع الصناعات الدفاعية في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير جوتييف، اليوم الجمعة، أن خسائر الاقتصاد الأمريكي التي ستنجم عن التدابير الردية الروسية ستكون بمليارات الدولارات.



وقال جوتييف، في إجابة عن سؤال طرحته عليه وكالة "سبوتنيك" الروسية، حول خسائر الولايات المتحدة، التي ستنجم عن التدابير الردية لموسكو: "أعتقد أننا نتحدث عن مليارات الدولارات، وكما كنت أتوقع، فإن الرد سيكون غير مماثل، وليس من المحبذ لنا في العلاقة مع الولايات المتحدة اتخاذ خطوات مماثلة، لأن حجم اقتصاد (البلدين) غير متساوٍ".

