هاني سلامة يصور «فوق السحاب» في نزلة السمان

يواصل النجم هاني سلامة، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «فوق السحاب»، بديكور منطقة نزلة السمان، في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث صور عدة مشاهد لتواجد الشرطة بالحارة أمس وأمس الأول، بتواجد أمير شاهين وشادي ألفونس وإبراهيم نصر.



ويسافر هاني وطاقم عمله إلى المجر لاستئناف التصوير خلال الأيام القادمة، عقب انتهاء مشاهد الحارة، ويعود من السفر ليستكمل عدة مشاهد بديكورات أخرى.



والمسلسل يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم: هانى سلامة، ستيفانى صليبا، منى عبدالغنى، إبراهيم نصر، شادى ألفونس، أمير شاهين، عفاف شعيب، هبة عبدالغنى، عزة مجاهد وغيرهم، وهو من تأليف حسان دهشان وإنتاج سينرجى.