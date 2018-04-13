عودة الطيران بين مصر وروسيا تساعد فى تحسين صورة السياحة

أكد حسين فوزى، رئيس غرفة الفنادق بجنوب سيناء، أن عودة حركة الطيران بين مصر وروسيا، تعتبر فى حد ذاتها علامة إيجابية واضحة، على أمان المطارات المصرية، وهو ما يحسن الصورة الذهنية عن المقصد المصرى، كما أن التزام الطرفين على النزول بالموعد المحدد للطائرات له دلالات كبرى عند الأسواق المتعاملة سياحيًا مع المقصد المصرى، فأى تحرك إيجابى يزيد من الحركة السياحية لمصر.



وأشار فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الأعداد السياحية التى تأتى من خلال الطيران المنتظم لا تناسب ما نطمح إليه من السوق الروسية، خاصة أن أسعار البرامج وتذاكر الطيران تكون أعلى مقارنة بالطيران المباشر، مضيفا أن لدينا ما يقرب من 64 ألف غرفة فندقية فى شرم الشيخ تحتاج إلى عدد كبير من السائحين لتغطيتها.



يذكر أنه تم تخصيص 3 أيام أسبوعيًا لإقلاع رحلات مصر للطيران، ومثلها لرحلات شركة إيروفلوت الروسية.