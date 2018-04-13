مدير مصلحة السجون يتفقد سجن الزقازيق في جولة مفاجئة

أجرى اللواء دكتور مصطفى شحاته، مساعد الوزير لقطاع السجون، زيارة إلى سجن الزقازيق العمومى لمتابعة الأحوال الصحية والتأهيلية المقدمة للنزلاء.



وتفقد الأماكن المخصصة لزيارة أسر النزلاء وإجراءات التفتيش المتبعة لذلك، كما تفقد مرافق السجن مرورًا على العنابر والمطبخ والمخبز والمكتبة والمسجد والمستشفى الخاص بالسجن، مشددًا على أهمية تقديم مستوى مميز للخدمات الصحية المقدمة للنزلاء.



وفى نهاية الجولة، عقد اجتماعا مع الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بالسجن، كما التقى بقوات تأمين السجن واطلع على خطة التأمين ومطابقتها بالواقع العملى.



يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انتهاء العقوبة.

