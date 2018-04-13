بريطانيا تتهم روسيا بالتجسس على «سكريبال» قبل تسميمه بسنوات

أفاد مارك سدويل، مستشار الأمن القومي البريطاني، في رسالة وجهها إلى حلف شمال الأطلسي، اليوم الجمعة، بأن الاستخبارات الروسية تجسست على العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، لخمس سنوات على الأقل قبل أن يتم تسميمهما بغاز للأعصاب.



وكتب سدويل، حسب ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «لدينا معلومات تشير إلى أن اهتمام جهاز المخابرات الروسي بعائلة سكريبال يعود إلى عام 2013 على الأقل، عندما استهدف خبراء إنترنت من (جي آر يو) حسابات يوليا سكريبال عبر البريد الإلكتروني»، في إشارة إلى جهاز المخابرات العسكرية الروسية.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق اليوم: «إن تقريرًا جديدًا بشأن تسميم الجاسوس السابق لم يقدم أي شيء يدعم ادعاء بريطانيا بأن روسيا تقف وراء الهجوم».

