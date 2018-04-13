«التايمز»: على الدول الغربية إعادة علاقاتها العادية مع روسيا

أكدت صحيفة «التايمز» البريطانية، أن نتائج تحقيقات منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية في قضية تسميم العميل الروسي السابق، سيرجي سكريبال وابنته يوليا، بينت صحة التقارير البريطانية، بأنه تم تسميمه بواسطة غاز الأعصاب بالفعل، وهو ما ينفي الروايات الروسية بشأن محاولة اغتيال الجاسوس السابق.



وأوضحت الصحيفة أن روسيا مستمرة في إنكار الأمر وترفض الاعتراف في كيفية وصول غاز الأعصاب، الذي ينتج في مصانعها، إلى مدينة سالزبري البريطانية، لافتًة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ وصوله للسلطة قبل 18 عامًا، وهو يبحث عن أرضية مشتركة مع الأنظمة الديمقراطية في العالم.



وأضافت أنه خلال عامي 2008 و2009، شهدت روسيا أزمة مالية كبرى غيّرت مجرى سياسات بوتين، واتجه لإبراز بلاده كقوة عالمية، وعلى الدول الغربية مراجعة طريقة تعاملها معه، خصوصًا بعد نجاحه في اختراق بريطانيا ومحاولة قتل جاسوس سابق ونجاحه الكبير الذي حققه في سوريا، لذلك يجب أن تكون هناك خطة للغرب من أجل إعادة العلاقات العادية مع روسيا.





