الألومنيوم يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية على الإطلاق

ارتفع معدن الألومنيوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهًا لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية على الإطلاق؛ بفعل تضرر أكبر منتج للمعدن حول العالم «روسال» من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.



ويتجه المعدن إلى تسجيل مكاسب أسبوعية تصل إلى 15% منذ إعلان العقوبات الأمريكية، لتكون هي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1987.



وتأتي هذه المكاسب في قيمة المعدن جراء قرار الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على شركات روسية وشخصيات، من بينهما «أوليج ديربياسكا»، رئيس شركة «روسال» العاملة في مجال صناعة الألومنيوم، وهي الأكبر عالميًا بعد الصين.



وكانت شركة «جلينكور»، أكبر مشترٍ للألومنيوم من «روسال»، أعلنت بالأمس حالة «القوة القاهرة» على 50 ألف طن من المعدن الروسي، والتي تعد أحد البنود المنصوص عليها في العقود المبرمة بين طرفين، تعفي الطرفين من الالتزام عند حدوث ظروف غير إرادية.



وبلغ إنتاج «روسال» حوالي 3.7 مليون طن من الألومنيوم في العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي الإنتاج العالمي.



وارتفع سعر الألومنيوم بنسبة 3.9% ليسجل 2337.54 دولار للطن.